Emir Olivares y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 3

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que el gobierno de Estados Unidos haya solicitado el “traslado” de 26 integrantes de grupos del crimen organizado. Se trató, dijo, de una decisión soberana que tiene que ver con la seguridad de México.

En la mañanera de ayer, subrayó además que este envío de delincuentes –el segundo en menos de seis meses– tampoco está relacionado con el acuerdo bilateral en materia de seguridad.

A la pregunta sobre qué sentido tiene seguir entregando a Wa-shington a criminales con los que en ocasiones las autoridades estadunidenses negocian libertades u otros beneficios a cambio de información, y pese a ello siga el golpeteo a México por el tema del narcotráfico, la mandataria respondió: “en todos estos casos, no es en los de extradición o envío de estos miembros de la delincuencia organizada, la decisión es por la seguridad de nuestro país; son decisiones soberanas, no tienen que ver con una petición (de la administración de Trump), aunque muchos de ellos tienen demandas (de extradición), pero hay muchos otros que siguen teniendo peticiones”.