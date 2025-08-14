Decisión soberana, subraya
La segunda entrega no fue a petición de Trump, apunta // Tampoco responde al acuerdo bilateral en la materia, señala
Jueves 14 de agosto de 2025, p. 3
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que el gobierno de Estados Unidos haya solicitado el “traslado” de 26 integrantes de grupos del crimen organizado. Se trató, dijo, de una decisión soberana que tiene que ver con la seguridad de México.
En la mañanera de ayer, subrayó además que este envío de delincuentes –el segundo en menos de seis meses– tampoco está relacionado con el acuerdo bilateral en materia de seguridad.
A la pregunta sobre qué sentido tiene seguir entregando a Wa-shington a criminales con los que en ocasiones las autoridades estadunidenses negocian libertades u otros beneficios a cambio de información, y pese a ello siga el golpeteo a México por el tema del narcotráfico, la mandataria respondió: “en todos estos casos, no es en los de extradición o envío de estos miembros de la delincuencia organizada, la decisión es por la seguridad de nuestro país; son decisiones soberanas, no tienen que ver con una petición (de la administración de Trump), aunque muchos de ellos tienen demandas (de extradición), pero hay muchos otros que siguen teniendo peticiones”.
Aun cuando al oficializarse la entrega de estos 26 delincuentes, tanto la Fiscalía General de la República como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indicaron que la acción se realizó “en apego a nuestra Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional, y bajo solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos”, la jefa del Ejecutivo insistió en que no hubo petición de la Casa Blanca.
“La decisión que se toma por el Consejo Nacional de Seguridad tiene que ver con la seguridad del país, son decisiones soberanas”, enfatizó.
Sin ahondar en detalles –dijo que el gabinete de seguridad daría toda la información más tarde–, Sheinbaum apuntó que la entrega a Washington de estas personas vinculadas al narcotráfico “tampoco tiene que ver con el acuerdo de seguridad. Son decisiones soberanas que se toman en México para la seguridad de nuestro país, y las toma el Consejo Nacional de Seguridad a partir de un análisis del propio sistema nacional de inteligencia e investigación”.