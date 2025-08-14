Afp, Reuters, Europa Press, The Independent y Ap

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 23

Washington. El secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, impuso restricciones de visas a funcionarios de los gobiernos de Cuba y Brasil, así como a ex directivos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), por su participación en el programa Más Médicos lanzado por la presidenta brasileña Dilma Rousseff (2011-2016) para atender zonas rurales y desfavorecidas. Brasilia defendió el programa y calificó de “ataques injustificables” la decisión de Washington.

Rubio acusó a los sancionados de haber “facilitado la estratagema” de La Habana que “explota” a sus médicos “mediante trabajos forzados” y cobra “lo que se debía a los trabajadores médicos cubanos” quienes fueron “explotados por el régimen cubano” que “se enriquece” con el programa.

“Utilizaron a la OPS como intermediaria con la dictadura cubana para implementar el programa sin cumplir los requisitos constitucionales brasileños, eludiendo las sanciones de Estados Unidos contra Cuba”, denunció Rubio.

“El programa salva vidas y cuenta con la aprobación de quien es más importante: la población brasileña”, dijo en X el ministro de Salud de Brasil, Alexandre Padilha, al tiempo que aseguró su continuación. En Más Médicos, la mayoría de los profesionales participantes son cubanos, pero también los hay de Bolivia, Venezuela, Argentina y Paraguay.