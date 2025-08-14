▲ Fotogramas de la serie documental Marcial Maciel: El lobo de Dios, la cual muestra los testimonios de víctimas que denunciaron al sacerdote mexicano en los años 90.

Alondra Flores Soto

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 7

“¿Cómo es posible que un hombre que cometió crímenes e inmoralidades durante más de 70 años haya muerto en la más absoluta impunidad?”, se pregunta en la serie documental Marcial Maciel: El lobo de Dios.

El productor Manuel Gamba declaró en entrevista con La Jornada: “queríamos contar las mil caras de este monstruo. No solamente la más conocida y terrible, que es la del abusador sexual, sino la de un personaje mucho más complejo”.

Los cuatro episodios dedicados al sacerdote revelan décadas de abusos y engaños del “infame” líder de los Legionarios de Cristo. Dirigida por el argentino Matías Gueilburt, la nueva producción televisiva se estrena hoy por HBO Max.

Marcial Maciel fundó la congregación católica de los Legionarios de Cristo, orden religiosa que en 2019 reconoció los abusos cometidos al menos a 60 menores de edad. Maciel falleció a los 87 años en 2008, en medio de las acusaciones de pederastia y prácticamente degradado por el Vaticano.

Desde 2006 se le “invitó a retirarse” a una vida de oración y penitencia, pero sin someterlo a un proceso canónico. El sacerdote tenía prohibido celebrar misas públicas, dar conferencias, presentaciones o entrevistas.

Mecanismos de alarma

El proyecto documental realizado por la empresa Anima Films para Warner Bros Discovery retoma la vida de Marcial Maciel desde su juventud en Michoacán, entidad en la que nació en 1920, y sigue la trayectoria de vida, su ascenso en la jerarquía eclesiástica y los mecanismos que le permitieron actuar impunemente durante décadas.

Gamba señaló que al abordar un caso tan polémico “lo importante es generar una conversación sobre por qué pasan estas cosas, mantener la memoria e intentar tener más mecanismos de alarma para que no sucedan más casos como éste, eso es lo importante de esas historias”.

Ante la cámara de Matías Gueilburt se van mostrando los testimonios de un grupo víctimas que lo denunciaron en los años 90, entre ellos José Barba, Juan José Vaca y Alejandro Espinosa, “quienes fueron muy valientes”.

En el avance de la serie se escucha el relato de cómo Marcial Maciel decía que recogía niños para llevarlos a un seminario en la Ciudad de México, donde había piscina y campos de futbol, por lo que padres de familia accedían a que se llevaran a los pequeños.

En los capítulos de El lobo de Dios se suman comentarios de entrevistas a periodistas que siguieron el caso: Jason Barry, uno de los primeros en dar espacio al caso en el diario The Haryford Courant, de Connecticut. También se incluyen comentarios de Carmen Aristegui y Emiliano Ruiz Parra, así como análisis de especialistas.