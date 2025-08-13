E

l rebumbio mediático ha sido formidable. No sólo la opinocracia ha entrado de lleno a la condena y el escarnio. Un sinnúmero de columnistas y locutores, de menor o mediano empuje, ha subido voces y letras al estrado. El intenso golpeteo lleva atadas valoraciones, consejas y moralinas al por mayor. Las exhibiciones de aparentes, truqueados o reales usanzas de lujos, a cargo de personajes del oficialismo, son mostrados sin descanso por la oposición, ya sea ésta partidaria o ideológica. Hasta la misma Presidenta ha decidido mediar en el debate. Sin señalar infractores o condenar excesos de su gobierno o partido. Más bien subraya rutas de decencia, apego a normas discretas y formas de conducta moderadas. La justa medianía juarista fue el lema aceptado para la mujer o el hombre público. Pero su postura y opinión ha sido nublada por la trifulca, sin consideración alguna. Las contradicciones entre la innovadora prédica partidista y las aparentes o reales trasgresiones han prevalecido en el teatro público. La vieja consigna romana es válida ahora: la mujer del césar no sólo debe ser honesta, sino, también, parecerlo.

La historia documenta, ampliamente, los alardes y exhibiciones sin pudor, en tratándose de riqueza o poder. Ya sean hombres o mujeres los que se han pavoneado, con cuestionada valía, por sus derroches personales, usar escenarios o medios inadecuados y ropajes estrambóticos cuyos costos superan exigente normalidad. Numerosas revistas circulan por el mundo entero, haciendo alarde de posesiones y costumbres en busca de aceptación, aunque sea elusiva. Muestrarios de joyas, palacios, viajes, vehículos o fiestas desbocadas aparecen ante envidias y cortedades de lectores, ávidos de imitación. Hasta periódicos nacionales, citando, compulsivamente, cotidianos trasgresores del oficialismo, resbala, al mismo tiempo, enviando, como encarte a sus suscriptores, gruesos anexos alabando a personajes de la farándula, citando bautizos de pudientes, exclusivas reuniones de ricos y notables o singulares presencias de algunos “elegidos”. Poco habría de añadir respecto a las aristocracias planetarias, presentadas como epítomes de la decencia, la herencia envidiada o la norma del buen andar, vivir y beber.

El mundo es, ciertamente, testigo de flagrantes contradicciones entre carencias o necesidades, frente a la insultante abundancia santificada. Y no sólo son las muestras de extravagancias descocadas, convertidas en forzada referencia de conducta a imitar. Aparece también el llamado a resistir, tales tentaciones, con la sola palabra o intención voluntariosa. Parece indetenible y público el despliegue de intimidades doradas de atrayentes personajes de “elevadas élites” o la simple farándula. Tarea difícil de contener o someter ante las que son débiles normas de recta y austera conducta. Rodeando, o detrás del abierto despliegue de riquezas, pulula una vanidad en urgente búsqueda de afirmación y pertenencia.