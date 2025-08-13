Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 16

Aunque fue desechada la metodología del Instituto Nacional Electoral (INE) para determinar si un candidato de la elección judicial cumplió con el 9 de promedio en la especialidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) perfila ratificar el requisito de 8 como promedio mínimo en la licenciatura en derecho.

Este miércoles se dará en el TEPJF una de las sesiones más importantes relacionadas con la inédita elección judicial, al revisar un caso en el cual –de aprobarse el proyecto respectivo– se ordenaría bajar al juez penal de un distrito ubicado en la Ciudad de México por ese tema académico y dar el triunfo al candidato que obtuvo segundo lugar.

Con ello se reforzaría el criterio del INE, con el cual se declaró inelegibles a candidatos por su promedio en nivel licenciatura.

Un proyecto del magistrado Felipe de la Mata ratifica que un juez de distrito electo no cumplió el promedio de 8, de ahí que da su visto bueno a la revisión del INE, no con reglas adicionales, sino al analizar un elemento objetivo, de cotejar el certificado de la universidad. “Por ello el INE puede descartar candidaturas cuando el defecto sea objetivo y evidente”, indica el proyecto, que podría contar con mayoría en la sala superior de este tribunal.

En la lista preliminar de asuntos para la sesión de hoy se incluyen también proyectos de sentencia sobre temas de paridad, así como otros casos locales (hubo elección del Poder Judicial en 19 estados) que buscan la venia de esta sala superior, cuyas resoluciones son definitivas e inapelables.