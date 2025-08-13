Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 15

Hermosillo, Son., Un cargamento de 838 kilogramos de metanfetamina fue asegurado en el puesto de revisión militar Cucapah, de San Luis Río Colorado, durante un operativo coordinado por las instituciones que integran la Mesa Estatal de Seguridad de Sonora. La droga iba oculta en mil 863 paquetes envueltos en plástico transparente y en 74 galones de 10 litros con posible metanfetamina líquida, transportados en un tractocamión Kenworth blanco procedente de Monterrey, Nuevo León, con destino a San Quintín, Baja California. En la acción fue detenido Almícar, de 53 años y originario de Reforma, Sinaloa, quien quedó a disposición del Ministerio Público federal junto con el vehículo y la sustancia asegurada. El gobernador Alfonso Durazo reconoció el trabajo de la Mesa Estatal de Seguridad, que la semana pasada ejecutó 117 órdenes de aprehensión, 33 de ellas contra presuntos responsables de delitos de alto impacto, destacando que “se están dando pasos firmes para que nuestras familias vivan con más seguridad y confianza”. El decomiso refuerza la vigilancia en esta zona estratégica y se enmarca en los esfuerzos interinstitucionales para frenar el tráfico de drogas en la región.