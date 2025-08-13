Néstor Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 15

La Fiscalía General de la Repúbli-ca (FGR) reiniciará el proceso judicial contra el empresario Alonso Ancira, ex presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), debido a que no cubrió la totalidad de los pagos a los que se comprometió como parte de la reparación de daño generado tras la venta, con sobreprecio, de la empresa Agronitrogenados a Petróleo Mexicanos (Pemex). “Eso no se puede quedar así”, subrayó su titular, Alejandro Gertz Manero.

A la par, dio a conocer que la FGR apelará la decisión judicial que dio la libertad a Israel Vallarta tras permanecer detenido sin sentencia por 20 años, acusado por presunto secuestro.

Durante la conferencia en Palacio Nacional, el fiscal explicó que luego de las denuncias contra Ancira por la venta de Agronitrogenados, considerada una planta chatarra, el propio empresario pidió suspender, mas no liquidar ni desechar el proceso, en razón de que haría los pagos de reparación diferidos; “los primeros los hizo, y después, ya no”.

En cambio, se trasladó a vivir a Estados Unidos, país del cual también tiene nacionalidad.

Consultado sobre el incumplimiento en los pagos, el fiscal indicó que el acuerdo para suspenderlos, “ya no es válido y, por lo tanto, reiniciamos el procedimiento”.