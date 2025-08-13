César Arellano García

Miércoles 13 de agosto de 2025

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) no salía del caos del lunes por los retrasos y cancelaciones de vuelos que ocasionó la tormenta del domingo cuando otra fuerte lluvia volvió a dejar a los pasajeros varados ayer por más de 20 horas en las salas de espera, obligados a truncar vacaciones o cancelar citas de trabajo y de negocios.

Por si fuera poco, las autoridades aeroportuarias emitieron una alerta con base en los pronósticos meteorológicos y exhortaron a los usuarios a mantenerse al tanto del estatus de sus vuelos ante posibles retrasos por mal tiempo durante el día de hoy.

A quienes tienen un vuelo programado para las próximas horas, se les pidió mantenerse al pendiente y en comunicación con las aerolíneas, seguir las indicaciones de Protección Civil e informarse a través de canales oficiales.

Afectaciones a 34 mil pasajeros

Desde el fin de semana, más de 200 operaciones aéreas se suspendieron en perjuicio de 34 mil 392 viajeros nacionales y extranjeros, quienes perdieron sus vuelos debido a las condiciones climatológicas. Varios salían de vacaciones o regresaban a sus destinos de ori-gen después de visitar los principales destinos turísticos del país.

Aeroméxico apuntó que sus itinerarios programados sufrieron afectaciones considerables debido a las lluvias de los días recientes, que causaron inundaciones en el AICM. Manifestó que para reducir problemas y proteger a los pasajeros, reacomodaron a la gran mayoría en otros vuelos.

“Sin embargo, las precipitaciones registradas continuarán impactando las operaciones y podrían generar demoras y cancelaciones adicionales”, señaló.

En la mañana, el AICM informó que fueron desviados 16 vuelos, tres se cancelaron y 120 tuvieron demoras, con 19 mil 500 pasajeros perjudicados a consecuencia de la lluvia atípica de gran intensidad, lo que provocó la suspensión temporal de operaciones.

“Alrededor de las 2:13 horas se cerraron las operaciones de aterrizaje y despegue, condición mantenida hasta la reapertura de la pista cinco izquierda–23 derecha a las 6 horas”; la cinco derecha–23 izquierda reabrió a las 11 de la mañana, precisó.