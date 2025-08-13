Alertan a usuarios de más suspensiones de vuelos para hoy debido al pronóstico del tiempo
Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 15
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) no salía del caos del lunes por los retrasos y cancelaciones de vuelos que ocasionó la tormenta del domingo cuando otra fuerte lluvia volvió a dejar a los pasajeros varados ayer por más de 20 horas en las salas de espera, obligados a truncar vacaciones o cancelar citas de trabajo y de negocios.
Por si fuera poco, las autoridades aeroportuarias emitieron una alerta con base en los pronósticos meteorológicos y exhortaron a los usuarios a mantenerse al tanto del estatus de sus vuelos ante posibles retrasos por mal tiempo durante el día de hoy.
A quienes tienen un vuelo programado para las próximas horas, se les pidió mantenerse al pendiente y en comunicación con las aerolíneas, seguir las indicaciones de Protección Civil e informarse a través de canales oficiales.
Afectaciones a 34 mil pasajeros
Desde el fin de semana, más de 200 operaciones aéreas se suspendieron en perjuicio de 34 mil 392 viajeros nacionales y extranjeros, quienes perdieron sus vuelos debido a las condiciones climatológicas. Varios salían de vacaciones o regresaban a sus destinos de ori-gen después de visitar los principales destinos turísticos del país.
Aeroméxico apuntó que sus itinerarios programados sufrieron afectaciones considerables debido a las lluvias de los días recientes, que causaron inundaciones en el AICM. Manifestó que para reducir problemas y proteger a los pasajeros, reacomodaron a la gran mayoría en otros vuelos.
“Sin embargo, las precipitaciones registradas continuarán impactando las operaciones y podrían generar demoras y cancelaciones adicionales”, señaló.
En la mañana, el AICM informó que fueron desviados 16 vuelos, tres se cancelaron y 120 tuvieron demoras, con 19 mil 500 pasajeros perjudicados a consecuencia de la lluvia atípica de gran intensidad, lo que provocó la suspensión temporal de operaciones.
“Alrededor de las 2:13 horas se cerraron las operaciones de aterrizaje y despegue, condición mantenida hasta la reapertura de la pista cinco izquierda–23 derecha a las 6 horas”; la cinco derecha–23 izquierda reabrió a las 11 de la mañana, precisó.
El personal especializado del Aeropuerto, con el apoyo de equipos vactor, motobombas de succión y barredoras de circulación de aire tipo aeroportuaria, trabaja para desalojar el agua y recuperar la capacidad operativa a la brevedad.
El AICM es la principal puerta de entrada a la capital para visitantes nacionales y extranjeros y punto estratégico para negocios y conectividad con el mundo. Además, es el punto más importante de la red aeroportuaria nacional, ya que interconecta a las regiones del país.
Acusan a aerolínea de evadir responsabilidad
Gessel y su familia durmieron en el suelo de la terminal 2 porque su vuelo con destino a Madrid se canceló en tres ocasiones. Su mayor preocupación fue que viajaba con sus hijos gemelos recién nacidos de mes y medio. Pero no sólo eso, ya que tuvo que desembolsar el triple del presupuesto inicial. “He pagado tres vuelos, el último con un costo de 2 mil dólares más para regresar a España. La aerolínea hasta el momento no se ha hecho responsable. Ellos deberían tener un poco más de consideración con los viajes y pasajeros, porque de hecho pagamos impuestos por el embarque, merecemos una mejor atención”.
Jean Manuel y su pareja, originarios de Colombia, llevaban más de 24 horas en el aeropuerto capitalino esperando que reagendaran su vuelo. Relató que viajaban a Los Cabos luego de vacacionar en la CDMX. El avión estaba programado a las 10 de la mañana del lunes, pero seguía en espera de que la aerolínea reprogramara el itinerario.
“Perdimos la reservación y los transportes que pagamos en Los Cabos, ya que es un destino altamente costoso. Estamos perdiendo bastante dinero y tiempo”, lamentó.
Hasta el cierre de esta edición se contabilizaron 316 demoras y 47 cancelaciones en despegues y aterrizajes, según el portal de rastreo de vuelos FlightAware.
Entre las operaciones afectadas 300 fueron de Aeroméxico, 60 de su filial Aeroméxico Connect, 51 de Volaris, 27 de Viva Aerobus, seis de American Airlines, tres de United y dos de Delta Airlines, por mencionar algunos.