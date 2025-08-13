Ángeles Cruz Martínez

Miércoles 13 de agosto de 2025

IMSS-Bienestar sigue sin pagar las deudas pendientes con proveedo-res de medicamentos y otros insumos de salud. El monto asciende a 20 mil millones de pesos, de acuerdo con los cálculos de la industria farmacéutica, y a las dificultades operativas que las empresas enfrentan por esta causa, se suman las nuevas reglas del organismo sanitario que, mediante una nueva plataforma para la recepción de los productos, determina citas de entrega para dentro de dos meses.

El pasado 7 de agosto, la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud (Andis) solicitó una reunión de trabajo al director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, para revisar el tema de los adeudos pendientes con 10 empresas. Hasta ayer no hubo respuesta.

Andis señaló que la deuda con sus agremiados es por alrededor de 600 millones de pesos, a causa de lo cual enfrentan “severos problemas operativos” y persiste el riesgo de suspender las entregas a los almacenes de IMSS-Bienestar.