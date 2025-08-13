Política
Repudian en CDMX asesinato de periodistas en Gaza
▲ Comunicadores y activistas en el Ángel de la Independencia.Foto Cristina Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 14

Periodistas, estudiantes y activistas repudiaron ayer en el Ángel de la Independencia el asesinato de cinco comunicadores de la cadena Al Jazeera, ocurrido el pasado domingo a manos del ejército de Israel en la franja de Gaza.

En medio de consignas en apoyo al pueblo palestino, los asistentes protestaron por el homicidio de Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh a causa del fuego de los militares israelíes.

A partir de las 7 de la noche, los manifestantes se congregaron en uno de los costados de las vallas metálicas que resguardan el monumento, y ahí colocaron una ofrenda con veladoras, fotografías, flores y banderas palestinas, en memoria de los comunicadores asesinados.

A nombre de los trabajadores de la emisora AJ+ Español y de Al Jazeera, Paula Daibert y Mónica Cruz externaron su indignación y tristeza por el reciente homicidio de sus colegas y de “269 periodistas palestinos asesinados sistemáticamente por Israel desde el inicio del genocidio en Gaza, el 7 de octubre de 2023”.

Recordaron que sus compañeros nunca dejaron de realizar su trabajo, “en medio del horror de las masacres diarias y la hambruna forzada por Israel en Gaza, a plena vista del mundo”.

Convocaron a una marcha el próximo domingo a las 3 de la tarde que saldrá del Ángel de la Independencia rumbo a San Lázaro.

