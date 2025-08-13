Emir Olivares y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 14

La ampliación del Tren Interoceánico a Guatemala será parte de la agenda en la reunión bilateral que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostendrá con su homólogo de ese país, Bernardo Arévalo, el próximo viernes en Petén.

Así lo dio a conocer la mandataria en su conferencia de ayer en Palacio Nacional, donde dijo que tras el encuentro con el presidente guatemalteco, ambos se trasladarán a Calakmul, Campeche, donde se encontrarán con el primer ministro de Belice, Johnny Briceño.

La jefa del Ejecutivo detalló que el viernes iniciará el día con la mañanera desde Chetumal, Quintana Roo; de ahí viajará a Petén para encontrarse con Arévalo.

La acompañarán los integrantes del gabinete de seguridad, así como los y las titulares de las secretarías de Energía, Luz Elena González; Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, y de Medio Ambiente, Alicia Bárcena.

En la reunión se abordará “particularmente el proyecto de ampliación, de que el Tren Interoceánico pueda cruzar hacia Guatemala, es uno de los grandes proyectos que tenemos con Guatemala, obviamente ya operado por ellos del lado de su territorio”.