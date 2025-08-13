Política
Protestan sobrevivientes
▲ Víctimas de violencias machistas se manifestaron ayer afuera de Palacio Nacional, mientras la Presidenta inauguraba la 16 Conferencia sobre la Mujer de AL y el Caribe, en demanda de que los recursos destinados a refugios no lleguen a cuentagotas y deje de haber recortes. En los últimos seis años han salvado la vida de 190 mil 140 mujeres y niños víctimas de agresiones, afirma la Red Nacional de Refugios. Con información de Carolina Gómez y Lilian Hernández.Foto Roberto García Ortiz
Periódico La Jornada
Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 13
