Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 13

México se ubica a la cabeza en mediciones sobre machismo económico y laboral, frente a otras de las principales economías de América Latina y el Caribe, lo que a su vez se refleja en lo relegadas que están las mujeres en puestos directivos de grandes empresas, evidencian datos recuperados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en un estudio.

La Encuesta Mundial de Valores más reciente, y que la OCDE consignó, revela que dos de cada 10 personas en México afirmaron que los hombres son mejores ejecutivos exclusivamente por su género, percepción que se refleja no sólo en que los varones son mayoría en los consejos de administración de las compañías, sino en que menos de uno por ciento de las grandes empresas del país está dirigida por una mujer.

A su vez, más de la mitad de los mexicanos opinó que el hecho de que una mujer gane más que su marido generará problemas en los hogares. Una proporción que escala si se compara con números también altos, como 36 por ciento de los brasileños, 35 por ciento de los chilenos, 26 por ciento de los peruanos, 18 por ciento de los argentinos y 9 por ciento de los estadunidenses.

Pero no sólo se trata de asegurar un desnivel, sino de que ellos tengan preferencia para ingresar al mercado laboral, de acuerdo con los datos consignados en el Estudio sobre Comercio y Género en América Latina de la OCDE, cuyos hallazgos se detallaron la tarde de este martes, en un acto paralelo de la 16 Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe que se realiza en México.

De acuerdo con la Encuesta Mundial de Valores, 25 por ciento de los mexicanos consultados –tanto mujeres como hombres– consideraron que si hay déficit de empleos, “los hombres deberían tener más derecho a un trabajo que las mujeres”. Salvo Chile, donde 18 por ciento de la población consultada está de acuerdo con esta afirmación, y Perú, donde alcanza a 26, México se ubica por encima de 5 por ciento de los estadunidenses, 12 de los argentinos y 19 de los brasileños.