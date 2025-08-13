▲ “Una vez que se conquistan derechos el pueblo no permite regresiones”, subraya la mandataria. En la imagen, con Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile. Foto Luis Castillo

Carolina Gómez Mena y Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 12

Aunque en México es tiempo de mujeres, en el país persisten la misoginia y el machismo, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien destacó que ante esas manifestaciones, ellas deben sentirse orgullosas de todas las facetas que desempeñan en los ámbitos privado y público.

En su caso, expuso que, “a mucho orgullo, soy ama de casa, abuela, mamá y comandanta suprema de las fuerzas armadas”.

En la inauguración de la 16 Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (CRM), la mandataria, quien fue recibida con un sonoro “¡Presidenta! ¡Presidenta!”, afirmó que en México “seguirá siendo tiempo de mujeres, porque una vez que se conquistan los derechos el pueblo ya no permite regresiones”.

Asimismo, destacó la importancia que han tenido ellas en la construcción de la etapa que se vive en México desde 2018: “la Cuarta Transformación no hubiera estado completa sin las mujeres”. Aseguró que “no sólo es tiempo de mujeres en México, sino es tiempo de mujeres en el mundo entero.”

Ante representantes de organismos nacionales e internacionales y secretarias de Estado reunidos en Palacio Nacional, la Presidenta resaltó las acciones legales y de política pública desplegadas por su gobierno en favor del sector femenino; apuntó que hablar de “tiempo de mujeres” no sólo se traduce en ocupar un puesto de elección popular, sino en que se reconozcan sus derechos a plenitud, sobre todo a una vida libre de violencia.

José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario general de la Conferencia Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), señaló que es un “hito” que por primera vez en medio siglo la CRM sea recibida por una presidenta, mas aún cuando “a pesar de los avances indiscutibles, la igualdad sustantiva todavía es una aspiración de todos los países.”