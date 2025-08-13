▲ Madres buscadoras realizaron en julio pasado un rastreo de restos humanos en un ducto de aguas negras, a la altura del municipio de Nextlalpan, estado de México, así como una exploración en las márgenes del canal de Cartagena. Foto Jorge Ángel Pablo García

Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 10

Washington y Nueva York. El gobierno de México tomó “pasos creíbles” para proceder penalmente contra funcionarios que cometen abusos de las garantías básicas, pero el capítulo sobre México del Informe anual sobre derechos humanos, elaborado por el Departamento de Estado y difundido este martes, declara que “la impunidad y tasas extremadamente bajas de enjuiciamientos permanecen como problema para todo tipo de crímenes, incluyendo vulneración de las libertades civiles”.

México es uno de los más de 150 países evaluados en el informe anual requerido por el Congreso. La edición más reciente fue difundida con más de cuatro meses de atraso, en parte, según versiones en los medios, porque el secretario de Estado, Marco Rubio, buscaba eliminar gran parte del contenido redactado durante la presidencia del demócrata Joe Biden el año pasado y que no correspondía con la nueva visión ideológica de Donald Trump.

El proceso de edición aparentemente fue extenso, ya que la sección sobre México fue reducida de 58 páginas en el informe 2023 a sólo 20 en 2024. La sección sobre Cuba fue reducida de 51 páginas el año anterior a sólo 16. El capítulo sobre Venezuela pasó de 76 hojas a 28. El capítulo sobre Israel es de 16 cuartillas comparado con 103 en el número anterior, y elaborado casi completamente desde la perspectiva del gobierno de Israel sin ni una mención de la tasa de muerte en Gaza. El capítulo de El Salvador fue reducido de 44 el año pasado a sólo 11.

“Temas significativos de derechos humanos incluyeron reportes creíbles de asesinatos arbitrarios o ilegales, desapariciones, tortura o tratamiento cruel o castigo inhumano o degradante”, reportó el Departamento de Estado en su resumen del capítulo sobre México. Agregó documentación de abusos en otros rubros también incluyendo “el arresto o detención arbitraria, serias restricciones sobre la libertad de expresión y libertad de medios, incluyendo violencia o amenazas de violencia contra periodistas y el cumplimiento de o amenaza de cargos criminales o civiles para limitar la expresión, y violencia o amenaza contra activistas laborales o integrantes de sindicatos”.

El informe señala que los narcotraficantes y las pandillas criminales locales y trasnacionales eran “perpetradores significativos” de homicidios, desapariciones, tortura, secuestro, soborno y otros delitos. Agrega que “el gobierno investigó y enjuició algunos de estos delitos, pero la mayoría permanecieron sin ser investigados o enjuiciados”.