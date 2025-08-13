De la Redacción

Las lluvias de domingo y lunes en la Ciudad de México provocaron un socavón de casi dos metros de largo y seis de profundidad, en el patio del basamento de la Cámara de Diputados, entre los edificios A y H. Personal de resguardo y protección civil acordonó el área.