Lluvias provocan socavón en San Lázaro
 
Periódico La Jornada
Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 9

Las lluvias de domingo y lunes en la Ciudad de México provocaron un socavón de casi dos metros de largo y seis de profundidad, en el patio del basamento de la Cámara de Diputados, entre los edificios A y H. Personal de resguardo y protección civil acordonó el área.

También, el agua se filtró hasta las oficinas de la coordinación de comunicación, mojó mobiliario y provocó un cortocircuito en un multicontacto instalado en una cocineta, lo que no causó mayores daños. Algunos muebles fueron sacados de la oficina, para exponerlos al sol.

