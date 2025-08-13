Corresponde a un miembro del PAN encabezar la mesa directiva
Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 9
La fracción de Morena en la Cámara de Diputados anticipó que respetará la rotación de la presidencia de la mesa directiva, que le corresponderá a un legislador del Partido Acción Nacional (PAN), el cual, a su vez, no ha definido a quién propondrá al pleno en la sesión preparatoria del 31 de agosto.
A la pregunta de si optarán por Kenia López –quien no es bien vista en un amplio sector de Morena– o Noemí Luna, el coordinador panista, Elías Lixa, sostuvo que en su bancada hay 71 diputados con la capacidad para presidir la Cámara en el segundo año de la legislatura.
En conferencia de prensa aparte, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, sostuvo que su posición es por “el respeto a la ley; que no hagamos trampas, chicanadas, que nosotros –como mayoría– debemos poner el ejemplo de respetar la ley. Como diga la ley, así lo vamos a hacer”.
El numeral siete del artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso prevé que para el segundo y tercer año de cada legislatura, la presidencia de la Cámara corresponderá, “en orden decreciente, en un integrante de los dos grupos parlamentarios con mayor número de diputados que no la hayan ejercido”, esto es el PAN y el PVEM, respectivamente.
“Está clarísimo en la ley”, expresó Lixa, quien además calificó de “ocurrencia”, la intención de un sector duro de Morena de transferir al menos una decena de diputados al PVEM, para desplazar al blanquiazul como segunda fuerza.
“La aritmética funciona para un lado y para otro. Habría que ver si esa aritmética no les descompone otros órganos de gobierno.
“Desde que se constituyó (la legislatura) ha estado claro cómo debe rotar la mesa, así consta en el acuerdo fundacional. Estamos buscando polémica donde este día, no la hay.”
Monreal confirmó que el primero de septiembre, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregará el primer Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum y, como se ha hecho desde el sexenio pasado, se le concederá “una participación breve” en la tribuna para un mensaje político.
Ofreció, además, detalles de la plenaria de Morena, que se realizará el 30 de agosto, encuentro al que invitaron a un grupo de funcionarios del gabinete presidencial.
Detalló que la titular de Gobernación abrirá la plenaria, a la que también están convocados los secretarios de Economía, Seguridad, Bienestar y Hacienda, Marcelo Ebrard, Omar García Harfuch, Ariadna Montiel y Édgar Amador, respectivamente. Monreal negó un distanciamiento con los dirigentes de Morena, que también están invitados a la reunión.