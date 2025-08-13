Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 9

La fracción de Morena en la Cámara de Diputados anticipó que respetará la rotación de la presidencia de la mesa directiva, que le corresponderá a un legislador del Partido Acción Nacional (PAN), el cual, a su vez, no ha definido a quién propondrá al pleno en la sesión preparatoria del 31 de agosto.

A la pregunta de si optarán por Kenia López –quien no es bien vista en un amplio sector de Morena– o Noemí Luna, el coordinador panista, Elías Lixa, sostuvo que en su bancada hay 71 diputados con la capacidad para presidir la Cámara en el segundo año de la legislatura.

En conferencia de prensa aparte, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, sostuvo que su posición es por “el respeto a la ley; que no hagamos trampas, chicanadas, que nosotros –como mayoría– debemos poner el ejemplo de respetar la ley. Como diga la ley, así lo vamos a hacer”.

El numeral siete del artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso prevé que para el segundo y tercer año de cada legislatura, la presidencia de la Cámara corresponderá, “en orden decreciente, en un integrante de los dos grupos parlamentarios con mayor número de diputados que no la hayan ejercido”, esto es el PAN y el PVEM, respectivamente.

“Está clarísimo en la ley”, expresó Lixa, quien además calificó de “ocurrencia”, la intención de un sector duro de Morena de transferir al menos una decena de diputados al PVEM, para desplazar al blanquiazul como segunda fuerza.