Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 8

Concretar la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum implicará un “esfuerzo extraordinario” para buscar consensos con la oposición, adelantó Morena en la Cámara de Diputados, postura que fue tomada con cautela por Acción Nacional, el cual reiteró que no participará en los foros de consulta organizados por el gobierno.

En conferencia de prensa, el coordinador de la bancada guinda en San Lázaro, Ricardo Monreal, defendió la comisión creada por el Ejecutivo para la reforma y descartó que los conversatorios de octubre vayan a partir de una “idea preconcebida” de la forma en que deba realizarse esta enmienda.

“Más bien es el punto de partida de un proceso que se va a llevar meses. En el Congreso no nos vamos a precipitar; vamos a esperar que esta comisión concluya su trabajo, para que luego se convierta en iniciativa y nosotros deliberarla” a partir de febrero, señaló el legislador.

Al ser preguntarle si Morena estaría en disposición de cambiar la iniciativa de Sheinbaum, si es necesario, Monreal aseguró que, aunque su partido debe alcanzar primero un acuerdo con sus aliados (PT y PVEM), “tampoco podemos excluir al PAN, a MC y al PRI. Con ellos haremos un esfuerzo extraordinario, no nos cansaremos para buscar consensos”.