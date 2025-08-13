Segundo día de caos en el aeropuerto capitalino
▲ Por segundo día el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México suspendió operaciones de despegue y aterrizaje, luego de las intensas lluvias de la noche del lunes y la madrugada de ayer en la capital. La terminal recomendó a los usuarios estar en contacto con las aerolíneas ante nuevas precipitaciones previstas. Imagen, en la Terminal 2.Foto Jorge Ángel Pablo García
Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 6
