De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 6

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó ayer su aviso de viaje para todo el territorio mexicano e instó a los viajeros de ese país a “no viajar” a Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Colima, Zacatecas y Tamaulipas; reconsiderar los viajes a otros ocho estados y tener “mayor precaución” en 16, incluida la Ciudad de México. Sólo en los casos de Campeche y Yucatán, Washington recomendó a sus ciudadanos tomar “precauciones normales”.

De acuerdo con la escala establecida por Estados Unidos, el nivel uno significa tomar “precauciones normales”; el 2, “tener más cuidado”; el 3 pide “reconsiderar” el viaje, y el nivel 4 recomienda “no viajar”.

En los seis estados mexicanos incluidos en el nivel 4, donde se pide no viajar, el departamento de Estado argumenta que existe riesgo de violencia de grupos terroristas, cárteles, pandillas y organizaciones criminales, que “pueden causar lesiones o la muerte de transeúntes”; cita que ciudadanos estadunidenses y residentes permanentes fueron víctimas de secuestro.