Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 6
El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó ayer su aviso de viaje para todo el territorio mexicano e instó a los viajeros de ese país a “no viajar” a Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Colima, Zacatecas y Tamaulipas; reconsiderar los viajes a otros ocho estados y tener “mayor precaución” en 16, incluida la Ciudad de México. Sólo en los casos de Campeche y Yucatán, Washington recomendó a sus ciudadanos tomar “precauciones normales”.
De acuerdo con la escala establecida por Estados Unidos, el nivel uno significa tomar “precauciones normales”; el 2, “tener más cuidado”; el 3 pide “reconsiderar” el viaje, y el nivel 4 recomienda “no viajar”.
En los seis estados mexicanos incluidos en el nivel 4, donde se pide no viajar, el departamento de Estado argumenta que existe riesgo de violencia de grupos terroristas, cárteles, pandillas y organizaciones criminales, que “pueden causar lesiones o la muerte de transeúntes”; cita que ciudadanos estadunidenses y residentes permanentes fueron víctimas de secuestro.
Los estados con designación nivel 3, a los cuales se recomienda “reconsiderar el viaje”, son Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora, bajo la advertencia de actividades de “terrorismo, crimen y secuestro”.
En el nivel 2, que implica tener mayor precaución, se incluye la Ciudad de México: “En toda la Ciudad de México se cometen crímenes violentos y no violentos. Tenga mucho cuidado, especialmente durante la noche, fuera de las zonas turísticas populares donde la policía patrulla con mayor frecuencia”.
En esta categoría, marcada por el riesgo de “terrorismo y violencia”, también están el estado de México, Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.
Campeche y Yucatán son los únicos estados a los cuales los estadunidenses pueden viajar con precauciones “normales”.