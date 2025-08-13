Andrea Becerril y Georgina Saldierna

En un encuentro encabezado por el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Alejandro Murat, el presidente de ParlAméricas, Iván Flores García, alertó sobre el crecimiento del crimen organizado en Latinoamérica, lo que pone en riesgo, sostuvo, la estabilidad de la región.

“Somos el subcontinente más violento del mundo, con tasas que triplican las de Norteamérica, quintuplican las de la Comunidad Europea y superan 10 veces las de los países asiáticos, expresó el titular de ese organismo que agrupa a 35 congresos de América y el Caribe, entre ellos de Canadá, del propio Estados Unidos y del centro y sur.

El presidente de ParlAméricas explicó que no se logró anticipar ni frenar a tiempo el avance de las organizaciones criminales en el continente, por lo que el desafío ahora es enorme y existe el riesgo de que socaven la democracia y el estado de derecho.

Flores García, quien ha presidido la Cámara de Diputados y la Comisión de Seguridad en su natal Chile, comentó que el crimen organizado aprovecha la coyuntura para atrapar a la juventud.

Anunció que ante esa compleja realidad, el Consejo del ParlAméricas propondrá en la reunión del 21 de agosto crear una cuarta red especializada en seguridad, la que, explicó, buscará abordar de manera integral los retos relacionados con la violencia, la movilidad y la crisis migratoria que afectan a varios países latinoamericanos.