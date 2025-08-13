Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 4

El gobierno de Estados Unidos felicitó al de México por “su continua y valiente cooperación” para concretar el “traslado” a Washington de 26 integrantes de grupos del crimen organizado, entre ellos “personajes claves” de los cárteles de Jalisco y Sinaloa.

El embajador estadunidense en nuestro país, Ronald Johnson, señaló: “Estamos profundamente agradecidos con la presidenta (Claudia) Sheinbaum y su administración por demostrar determinación frente al crimen organizado”.

La tarde de ayer, tras el anuncio oficial por parte de las autoridades mexicanas del traslado de los 26 criminales, la embajada de Estados Unidos en México emitió un posicionamiento en el que detalló que las personas transferidas enfrentan graves cargos penales en tribunales federales estadunidenses, incluyendo narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos violentos.

“Felicitamos al gobierno de México, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, por su continua y valiente cooperación en el traslado de 26 fugitivos adicionales de alto perfil a Estados Unidos. Tras la acción sin precedente de principios de este año que involucró a 29 fugitivos, este esfuerzo coordinado representa otro hito significativo en la colaboración entre las fuerzas del orden público de Estados Unidos y México, así como en la alianza entre los presidentes (Donald) Trump y Sheinbaum”, apuntó la legación diplomática.