Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 4
El gobierno de Estados Unidos felicitó al de México por “su continua y valiente cooperación” para concretar el “traslado” a Washington de 26 integrantes de grupos del crimen organizado, entre ellos “personajes claves” de los cárteles de Jalisco y Sinaloa.
El embajador estadunidense en nuestro país, Ronald Johnson, señaló: “Estamos profundamente agradecidos con la presidenta (Claudia) Sheinbaum y su administración por demostrar determinación frente al crimen organizado”.
La tarde de ayer, tras el anuncio oficial por parte de las autoridades mexicanas del traslado de los 26 criminales, la embajada de Estados Unidos en México emitió un posicionamiento en el que detalló que las personas transferidas enfrentan graves cargos penales en tribunales federales estadunidenses, incluyendo narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos violentos.
“Felicitamos al gobierno de México, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, por su continua y valiente cooperación en el traslado de 26 fugitivos adicionales de alto perfil a Estados Unidos. Tras la acción sin precedente de principios de este año que involucró a 29 fugitivos, este esfuerzo coordinado representa otro hito significativo en la colaboración entre las fuerzas del orden público de Estados Unidos y México, así como en la alianza entre los presidentes (Donald) Trump y Sheinbaum”, apuntó la legación diplomática.
Remarcó que la aprehensión y traslado de estos personajes “son el resultado de la cooperación sostenida” entre agencias estadunidenses y mexicanas, incluyendo los departamentos de Justicia, de Seguridad Nacional, la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.
En tanto, el embajador Johnson afirmó: “Esta transferencia es un ejemplo más de lo que es posible cuando dos gobiernos se unen contra la violencia y la impunidad. Estos fugitivos ahora enfrentarán la justicia en los tribunales estadunidenses y los ciudadanos de nuestras naciones estarán más seguros”.
Añadió que se trata de un esfuerzo conjunto que refleja las prioridades de seguridad compartidas entre ambas naciones, así como la creciente cooperación para enfrentar “la amenaza que representan las organizaciones terroristas trasnacionales”, como designó la administración Trump a los cárteles mexicanos.
“Estados Unidos continuará colaborando estrechamente con México para combatir la delincuencia, fortalecer las instituciones y proteger el estado de derecho”, refirió el diplomático.