Extraditan a una mujer
 
Periódico La Jornada
Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 4

El Departamento de Justicia informó que Rosa de Arcos, quien huyó a México en 2018, fue extraditada a Estados Unidos el viernes pasado y procesada ante un tribunal federal por cuatro cargos de importación y conspiración para distribuir metanfetamina, fentanilo y cocaína.

De Arcos, de 45 años y originaria de Jalisco, fue arrestada en mayo de 2017, liberada tras el pago de una fianza y no se presentó a una comparecencia judicial en noviembre de 2018. Huyó a México, donde fue detenida en abril pasado.

