Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 26
Madrid. La ola de calor que vive Europa, con temperaturas superiores a 40 grados centígrados en casi todo el sur, ha multiplicado los incendios forestales en España, donde murieron dos personas, y causado estampas inusuales, como una sequía en Reino Unido.
Italia, Francia, España, Portugal y los Balcanes, donde se esperan temperaturas superiores a 40 grados, decretaron alertas por el calor.
En la provincia española de León, noroeste del país, un voluntario que luchaba contra un incendio murió ayer, informó un representante del gobierno central en la región de Castilla y León, Nicanor Sen Vélez.
Los numerosos incendios en Castilla y León preocupan a los servicios de emergencia, entre ellos el que afecta al paraje de Las Médulas, Patrimonio Mundial de la Humanidad por sus minas de oro de la época romana.
Es el segundo deceso en dos días por los incendios en el país. El lunes, un hombre pereció en la localidad de Tres Cantos, cerca de Madrid. Era empleado de una hípica de este suburbio a 25 kilómetros del centro de la capital española.
“Estamos en riesgo extremo de incendios forestales. Mucha precaución”, escribió en la red social X el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en un mensaje de condolencias a la familia.
El incendio de Tres Cantos se propagó rápidamente el lunes por la noche, atizado por rachas de viento de 70 kilómetros por hora, y ayer se encontraba ya “perimetrado”, es decir, sin posibilidad de saltar a otras zonas.
La ola de incendios coincide con la de calor, que ayer entró en su décimo día en España, previsiblemente el peor, con todas las regiones bajo aviso de riesgo.
La agencia meterológica española (Aemet) avisó que la ola podría alargarse hasta el lunes 18 de agosto.
Entre tanto, la normalmente lluviosa Inglaterra ha vivido los seis primeros meses más secos en 50 años y la cuestión de la escasez de agua es ya de “importancia nacional”, aseguró la Agencia de Medioambiente (EA).
“La situación actual es crítica a escala nacional”, declaró Helen Wakeham, responsable de agua en la EA.
Más de la mitad (52 por ciento) de Europa y la cuenca mediterránea se vio afectada por la sequía en julio por cuarto mes consecutivo, según un análisis de la Afp de los datos del Observatorio Europeo de la Sequía (EDO).
Los niveles de sequía en la región son los más altos registrados en el mes de julio desde que se iniciaron los registros en 2012, superando en 21 por ciento la media de 2012-2024.
La canícula “es provocada por una persistente bóveda de calor sobre Europa”, explicó Akshays Deoras, experto en meteorología de la universidad británica de Reading.
“Debido al cambio climático, ahora vivimos en un mundo significativamente más cálido, y esa realidad aumenta tanto la frecuencia como la intensidad de las olas de calor”, añadió Deoras.
En Italia, 11 ciudades fueron puestas en alerta roja el martes debido al calor, entre ellas Roma, Milán, Florencia, Turín y Bolonia.
Las temperaturas más altas se preveían en Roma y Florencia, con picos de 38 grados. Según los servicios meteorológicos, este calor sofocante debería prolongarse al menos hasta el 15 de agosto.
En Portugal, que también lucha contra incendios forestales graves, las autoridades temían una nueva jornada especialmente difícil, con temperaturas que podrían alcanzar los 44 grados en el sur.
Grecia combate al menos 82 incendios forestales en todo su territorio, lo que ha obligado a evacuaciones masivas forzosas.