▲ En la región de Castilla y León, España, un voluntario falleció al luchar contra los incendios forestales. Foto Afp

Afp y Xinhua

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 26

Madrid. La ola de calor que vive Europa, con temperaturas superiores a 40 grados centígrados en casi todo el sur, ha multiplicado los incendios forestales en España, donde murieron dos personas, y causado estampas inusuales, como una sequía en Reino Unido.

Italia, Francia, España, Portugal y los Balcanes, donde se esperan temperaturas superiores a 40 grados, decretaron alertas por el calor.

En la provincia española de León, noroeste del país, un voluntario que luchaba contra un incendio murió ayer, informó un representante del gobierno central en la región de Castilla y León, Nicanor Sen Vélez.

Los numerosos incendios en Castilla y León preocupan a los servicios de emergencia, entre ellos el que afecta al paraje de Las Médulas, Patrimonio Mundial de la Humanidad por sus minas de oro de la época romana.

Es el segundo deceso en dos días por los incendios en el país. El lunes, un hombre pereció en la localidad de Tres Cantos, cerca de Madrid. Era empleado de una hípica de este suburbio a 25 kilómetros del centro de la capital española.

“Estamos en riesgo extremo de incendios forestales. Mucha precaución”, escribió en la red social X el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en un mensaje de condolencias a la familia.

El incendio de Tres Cantos se propagó rápidamente el lunes por la noche, atizado por rachas de viento de 70 kilómetros por hora, y ayer se encontraba ya “perimetrado”, es decir, sin posibilidad de saltar a otras zonas.

La ola de incendios coincide con la de calor, que ayer entró en su décimo día en España, previsiblemente el peor, con todas las regiones bajo aviso de riesgo.

La agencia meterológica española (Aemet) avisó que la ola podría alargarse hasta el lunes 18 de agosto.