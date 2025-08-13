Guatemala: justicia a niñas
▲ La jueza guatemalteca Ingrid Cifuentes condenó ayer a seis ex funcionarios por delitos relacionados con la muerte de 41 niñas durante un incendio ocurrido en 2017, en un hogar estatal de acogida para adolescentes en riesgo y antecedentes de abusos. Además, ordenó investigar al antiguo presidente Jimmy Morales para establecer su responsabilidad. Las penas impuestas van de seis a 25 años de prisión. En la imagen, familiares de las infantes.Foto Afp con información de Ap
