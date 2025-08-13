Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 25

Washington. Las autoridades estadunidenses arrestaron a “más de 300 mil migrantes” en situación irregular en los seis primeros meses del gobierno del presidente Donald Trump, informó ayer la Casa Blanca.

Desde que regresó en enero al poder, el republicano aplicó una política migratoria drástica, con redadas en tribunales, domicilios y lugares de trabajo, que ha desatado protestas.

Organizaciones no gubernamentales denunciaron las condiciones en los centros de detención de migrantes. En un informe Human Rights Watch describió celdas sobrepobladas y personas que duermen en el suelo bajo luces de neón encendidas noche y día, privados de higiene básica.

En una rueda de prensa ayer en la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt presumió de cifras.

“Más de 300 mil criminales inmigrantes ilegales han sido arrestados en el interior de nuestro país en los primeros seis meses de esta administración”, afirmó.

“Casi 70 por ciento de estos arrestos son extranjeros con cargos penales o condenas”, añadió.

La vocera también destacó el número de cruces de migrantes sin visa en las fronteras con Estados Unidos. En julio “el paso ilegal ha vuelto a caer a mínimos históricos”, aseguró.