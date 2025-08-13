Fueron detenidas 300 mil personas indocumentadas en 6 meses : vocera
Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 25
Washington. Las autoridades estadunidenses arrestaron a “más de 300 mil migrantes” en situación irregular en los seis primeros meses del gobierno del presidente Donald Trump, informó ayer la Casa Blanca.
Desde que regresó en enero al poder, el republicano aplicó una política migratoria drástica, con redadas en tribunales, domicilios y lugares de trabajo, que ha desatado protestas.
Organizaciones no gubernamentales denunciaron las condiciones en los centros de detención de migrantes. En un informe Human Rights Watch describió celdas sobrepobladas y personas que duermen en el suelo bajo luces de neón encendidas noche y día, privados de higiene básica.
En una rueda de prensa ayer en la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt presumió de cifras.
“Más de 300 mil criminales inmigrantes ilegales han sido arrestados en el interior de nuestro país en los primeros seis meses de esta administración”, afirmó.
“Casi 70 por ciento de estos arrestos son extranjeros con cargos penales o condenas”, añadió.
La vocera también destacó el número de cruces de migrantes sin visa en las fronteras con Estados Unidos. En julio “el paso ilegal ha vuelto a caer a mínimos históricos”, aseguró.
Según las cifras publicadas este martes por la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), las autoridades han registrado “24 mil 628 interceptaciones en todo el país”.
En la frontera con México hubo “4 mil 601”, 24 por ciento menos que el mínimo histórico anterior de junio (6 mil 70) y 92 por ciento más bajo que en julio de 2024 (56 mil 400).
“Se hizo historia, otra vez. Las cifras no mienten: esta es la frontera más segura que jamás ha existido”, recalcó la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem.
En Nueva York, un juez ordenó que los detenidos por agentes del ICE en los locales de un tribunal de inmigración de Manhattan reciban un trato humanitario, con productos higiénicos básicos, suficiente agua y comida, y acceso a sus abogados.
El juez Lewis Kaplan emitió esta orden temporal tras la demanda colectiva encabezada por Sergio Alberto Barco, residente en Nueva Jersey, presentada el viernes contra la secretaria de Seguridad Nacional y funcionarios del ICE.
Los demandantes denuncian las condiciones “ilegales de confinamiento” en las que se encuentran “sin acceso a los abogados”.