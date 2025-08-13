Reuters, Xinhua y Sputnik

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 24

Washington. La cumbre que celebrarán el viernes en Alaska los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin “es un ejercicio de escucha para el presidente” estadunidense, aclaró ayer la Casa Blanca, al moderar las expectativas de un rápido acuerdo de alto el fuego entre Rusia y Ucrania, al tiempo que el mandatario ucranio, Volodymir Zelensky, afirmó que esa reunión representa una “victoria personal” para el líder del Kremlin.

“Sólo una de las partes involucradas en esta guerra va a estar presente, así que es para que el presidente (Trump) vaya y obtenga una comprensión más firme y mejor de cómo podemos, con suerte, llevar este conflicto a su fin”, informó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

“Este es un ejercicio de escucha para el presidente”, señaló Leavitt al moderar las expectativas de un rápido alto el fuego entre Moscú y Kiev.

Trump se reunirá el viernes a solas con Putin durante las conversaciones que tendrán lugar en Anchorage, informó la Casa Blanca. “Tal vez haya planes en el futuro para viajar a Rusia”, confirmó Leavitt.

Las conversaciones siguen pendientes de cuestiones claves. Trump ha dicho que las dos partes deberán ceder terreno para poner fin al sangriento conflicto, que ha durado ya tres años y medio.

Zelensky indicó que la Constitución de su país prohíbe hacer concesiones territoriales y que no se puede llegar a ningún arreglo sin la participación de Ucrania en las reuniones.

El presidente ucranio consideró que la cumbre entre Trump y Puntin es una “victoria personal” para el dirigente ruso, al tiempo que descartó cualquier retirada de sus fuerzas en el este de su país, y confirmó a la prensa que “grupos” de soldados rusos lograron avanzar unos 10 kilómetros en algunos sectores del frente, pero aseguró que serían destruidos.