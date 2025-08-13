Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 19

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que hasta julio los ingresos tributarios habían aumentado 7.2 por ciento respecto al año pasado, con lo cual, de manera preliminar, se habían alcanzado las metas de recaudación para ir reduciendo el déficit público, que el año pasado alcanzó 5.7 por ciento del producto interno bruto (PIB), su nivel más alto en 30 años.

El organismo detalló que los ingresos tributarios de enero a julio sumaron 3 billones 278 mil 808 millones de pesos, monto equivalente a 102.7 por ciento de las metas de recaudación planteadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) antes del inicio del año fiscal.

La dependencia busca aumentar los ingresos y recortar gastos para que el déficit público disminuya a 3.9 por ciento del PIB.

Hasta junio, los requerimientos financieros del sector público (la medida más amplia del déficit) eran de 567 mil 600 millones de pesos, monto que refleja una reducción de 30.3 por ciento en la brecha gasto/ingreso registrada en los primeros siete meses del año pasado.

Si bien se han hecho ajustes a la baja en el gasto, la recaudación por la mayoría de los conceptos ha aumentado, de acuerdo con los datos preliminares que el SAT había recabado hasta julio.