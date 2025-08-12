Ángeles Cruz y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 15

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que da seguimiento personal a la llegada de medicamentos para los tratamientos de cáncer. Dijo que el domingo solicitó un informe sobre los más de 70 tipos de productos para esa área y anunció que el próximo martes dará el banderazo de salida a las Rutas de la Salud, sistema mediante el cual se distribuirán medicinas y otros insumos a los centros de salud y hospitales que dependen de IMSS- Bienestar.

El pasado 15 de julio se anunció que la estrategia empezaría a funcionar en agosto, y ayer en la conferencia matutina la mandataria dio a conocer que ya se cuenta con los vehículos que harán ese servicio en las 23 entidades que están dentro del nuevo esquema de salud.