Iván Evair Saldaña y César Arellano

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 14

Durante el pasado fin de semana, las fuerzas federales asestaron un golpe económico al crimen organizado estimado en al menos 4 mil 266 millones 300 mil pesos, mediante el decomiso de drogas, armas, cargadores, cartuchos, equipo táctico y químicos para la elaboración de metanfetamina.

El gabinete de seguridad reportó ayer acciones relevantes del 8 al 10 de agosto. El decomiso más significativo se registró en Chiapas, donde elementos del Ejército localizaron un laboratorio clandestino en el poblado Nueva Esperanza Progresista, con más de 12 mil 800 litros de sustancias químicas y equipo especializado, valuado en 2 mil 975 millones de pesos.

En Sinaloa se realizaron incautaciones en los municipios Salvador Alvarado, Badiraguato y Culiacán, donde se hallaron laboratorios y áreas de concentración de químicos, así como cientos de kilos de droga, con afectaciones estimadas en 813 millones de pesos.

En Badiraguato y poblados cercanos de Culiacán, el Ejército aseguró cinco áreas de concentración con 6 mil 625 litros y 135 kilos de sustancias químicas, además de equipo para elaborar metanfetamina, causando una afectación de 139 millones de pesos.

En Culiacán, en otra acción, decomisaron mil 975 litros y 4 mil 755 kilos de químicos, junto con equipo especializado, valuado en 524 millones de pesos; y en un tercer operativo, en otros poblados del municipio, localizaron 3 mil 380 litros de sustancias químicas, con un impacto estimado de 69 millones de pesos.