Ángeles Cruz, Néstor Jiménez y Daniel González

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 9

El acuerdo para fijar precios mínimos de exportación del jitomate mexicano fue resultado de una solicitud de los productores, con la intención de mantener los niveles de venta al exterior y disminuir el impacto arancelario de 17.09 por ciento impuesto por Estados Unidos, explicó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum.

Luego de que el pasado viernes el gobierno federal dio a conocer dicho convenio, la mandataria destacó que el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, está en contacto con los productores para ver qué apoyos necesitan.

“Se requiere una fianza, por ejemplo, ahora para exportar, y se está trabajando para ver cómo se puede apoyar a los pequeños productores con esa fianza a partir de distintos esquemas. Se les planteó incluso la posibilidad de generar mayores modelos de procesamiento del jitomate en nuestro país y también se está trabajando con ello, incluso la posibilidad de poner otras plantas en México y procesar el jitomate para el mercado interno, destinado a la exportación, pero de manera distinta, ya no fresco”, detalló Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.

Al salir de Palacio Nacional, Berdegué agregó: “el gobierno de México y los productores ya hicieron la tarea y vamos a seguir produciendo y exportando. Hay una razón elemental: siete de cada 10 jitomates que se comen en Estados Unidos son mexicanos, no hay cómo remplazarlo”. Lo importante, insistió, “es que ya, el gobierno de México con los productos, identificamos un esquema y está funcionando”.

Horas después, durante el cuarto Congreso Interamericano de Agua, Suelo y Agrobiodiversidad, el funcionario explicó que fijar los precios mínimos de exportación es una medida analizada e identificada, junto con las Secretarías de Economía y Hacienda, para reordenar este mercado.