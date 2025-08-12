▲ Acto de presentación del billete del sorteo 303 que se realizará el próximo 15 de septiembre. Foto La Jornada

Antonio Heras

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 8

Mexicali, BC., En el faro de Playas de Tijuana, lugar emblemático donde empieza la patria, se presentó en Baja California el Gran Sorteo Especial México se escribe con M de migrante, de la Lotería Nacional.

La directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, señaló que al emitir el billete se efectuó un acto de justicia social para aquellos mexicanos que decidieron migrar a Estados Unidos.

En el acto protocolario del sorteo 303, a efectuarse el próximo 15 de septiembre, Salomón destacó que a los paisanos “México no los olvida; los honra, los abraza”. Dijo que el país los reconoce, los necesita, porque “su fuerza es nuestra fuerza, su historia es nación y su legado es grandeza”.

Apuntó que la Lotería Nacional es una institución que ha visto las cuatro transformaciones vividas por México, y recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum define a los migrantes como heroínas y héroes que impulsan la economía nacional y han sido pilares de la prosperidad de Estados Unidos.