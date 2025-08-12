Martes 12 de agosto de 2025, p. 8
Mexicali, BC., En el faro de Playas de Tijuana, lugar emblemático donde empieza la patria, se presentó en Baja California el Gran Sorteo Especial México se escribe con M de migrante, de la Lotería Nacional.
La directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, señaló que al emitir el billete se efectuó un acto de justicia social para aquellos mexicanos que decidieron migrar a Estados Unidos.
En el acto protocolario del sorteo 303, a efectuarse el próximo 15 de septiembre, Salomón destacó que a los paisanos “México no los olvida; los honra, los abraza”. Dijo que el país los reconoce, los necesita, porque “su fuerza es nuestra fuerza, su historia es nación y su legado es grandeza”.
Apuntó que la Lotería Nacional es una institución que ha visto las cuatro transformaciones vividas por México, y recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum define a los migrantes como heroínas y héroes que impulsan la economía nacional y han sido pilares de la prosperidad de Estados Unidos.
Salomón presentó a Antonio Martínez, hombre de 95 años de edad vendedor de billetes de Lotería durante seis décadas; precisó que el primer gran sorteo con causa se hará el 15 de septiembre, fecha en que se conmemora el inicio de la Independencia de México, y Día de la Herencia Hispana en Estados Unidos.
Este sorteo, que apoyará a mexicanos residentes en el país vecino, tiene un valor acumulado de 424 millones de pesos, con un premio mayor de 255 millones dividido en 10 retribuciones de 25 millones 500 mil pesos y un estimado de 100 millones de ganancia, que se destinarán a consulados de México en Estados Unidos con el propósito de fortalecer la atención y la protección a connacionales migrantes.
Para este fin se emitirán 4 millones de cachitos de Lotería, cuyo precio será de 200 pesos cada uno, y se repartirán en total 48 mil premios, con una bolsa de 440 millones.
Asistió al acto la gobernadora Marina del Pilar Ávila.