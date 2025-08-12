Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 5

Construir una sociedad del cuidado sin garantizar el derecho a decidir sobre la reproducción es imposible, advirtieron activistas, colectivos y defensoras de derechos humanos de diversos estados del país, en el encuentro Tejiendo derechos: aborto y cuidados, realizado antes de la 16 Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (CRM).

“En un contexto donde las responsabilidades de cuidado siguen recayendo de forma desproporcionada sobre las mujeres y personas con capacidad de gestar, la penalización del aborto y la falta de acceso a este servicio esencial de salud impone maternidades forzadas y, con ello, una carga de cuidados no elegida”, expuso Aidé García, directora de Católicas por el Derecho a Decidir.

Las feministas expusieron que esa realidad perpetúa las desigualdades de género y limita la autonomía de quienes se encuentran en mayor vulnerabilidad.

“Hablar de cuidados sin referirse al aborto es incompleto. Las decisiones reproductivas están atravesadas por las condiciones materiales, sociales y emocionales que permiten o impiden cuidar y ser cuidada en condiciones dignas”, refirió Rebeca Ramos, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida.