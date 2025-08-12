Reuters y de la Redacción

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 22

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso ayer al economista E. J. Antoni como nuevo comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales, 10 días después de despedir a la anterior encargada de la agencia, Erika McEntarfer, a raíz de la publicación de un reporte que mostró un debilitamiento del mercado laboral. El mandatario afirmó, sin pruebas, que la funcionaria había manipulado las cifras.

Trump dio a conocer el nombramiento en su plataforma Truth Social. “Nuestra economía está creciendo y E. J. se asegurará de que las cifras entregadas sean honestas y precisas", escribió el mandatario. “Sé que E. J. Antoni hará un trabajo increíble en este nuevo cargo”, agregó.