Nombra el republicano a nuevo comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales y le da línea
 
Periódico La Jornada
Martes 12 de agosto de 2025, p. 22

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso ayer al economista E. J. Antoni como nuevo comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales, 10 días después de despedir a la anterior encargada de la agencia, Erika McEntarfer, a raíz de la publicación de un reporte que mostró un debilitamiento del mercado laboral. El mandatario afirmó, sin pruebas, que la funcionaria había manipulado las cifras.

Trump dio a conocer el nombramiento en su plataforma Truth Social. “Nuestra economía está creciendo y E. J. se asegurará de que las cifras entregadas sean honestas y precisas", escribió el mandatario. “Sé que E. J. Antoni hará un trabajo increíble en este nuevo cargo”, agregó.

E. J. Antoni es economista jefe del centro Fundación Heritage para el presupuesto federal, según la página web de la organización.

En sus comentarios publicados por la Fundación Heritage, Antoni ha alabado consistentemente las políticas del presidente republicano y criticado las de su predecesor, el demócrata Joe Biden.

La semana pasada, Trump reiteró, sin aportar pruebas, que el reciente informe sobre empleo había sido “amañado” por McEntarfer, entonces jefa de estadísticas, para desestimar los logros económicos de su gobierno.

