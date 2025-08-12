Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 21

El encarecimiento de los alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar; así como los cuidados personales, educación, cultura y recreación, contribuyeron al aumento anual del costo de las canastas alimentaria y no alimentaria tanto en el ámbito rural como el urbano en México durante julio, cuando alcanzó el nivel más alto desde enero de 1992, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al dar a conocer el primer informe a su cargo de las Líneas de Pobreza.

En julio de 2025, una persona en México requería mil 856.91 pesos para adquirir la canasta alimentaria en el campo y 2 mil 453.34 pesos en las ciudades, lo que representó aumentos anuales de 2.9 y 4.3 por ciento, respectivamente.

La variación en el ámbito rural se ubicó por debajo de la inflación general anual del país (3.5 por ciento en julio de 2025), mientras en el urbano la superó por 0.8 puntos porcentuales.

La línea de pobreza por ingresos, que además de la canasta alimentaria considera la no alimentaria (es decir, otros bienes básicos como productos de higiene y limpieza, servicios públicos, transporte y salud), ascendió en el ámbito urbano a 4 mil 718.55 pesos por persona al mes y en la zona rural a 3 mil 396.71 pesos, 3.6 y 3.1 por ciento anual más, lo que equivale a encarecimientos de 165.56 y 102.88 pesos, en ese orden.