▲ La firma calificadora de riesgo Moody’s advirtió que el plan de restructuración financiera de Pemex, que fue dado a conocer la semana pasada, podría constituir un riesgo para la banca de desarrollo de México. Foto La Jornada

Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 18

El nuevo vehículo de inversión por 250 mil millones de pesos que anunció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 5 de agosto para financiar proyectos estratégicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) requerirá fuentes de financiamiento adicionales, así como una ejecución oportuna que permita elevar la producción de crudo, sostuvo Moody’s.

“Si bien el programa reduce la presión sobre el balance general de la compañía, su magnitud destaca la necesidad de fuentes de financiamiento adicionales”, declaró la calificadora en un análisis difundido ayer.

Previó que los fondos se destinen principalmente a actividades de exploración y producción, lo que permitirá a Pemex redirigir sus propios recursos al mantenimiento de la infraestructura existente.

“Esto es particularmente importante, dado que, si bien la producción líquida en el segundo trimestre ha mejorado respecto al primer trimestre, cuando fue de 1.6 millones de barriles, se mantiene por debajo de los niveles de 2024, tanto en petróleo como en gas, cuando el nivel fue de 1.7 millones de barriles”, precisó.

“La ejecución oportuna y precisa de las inversiones de capital será clave para revertir esta tendencia y estabilizar la producción a mediano plazo”, agregó Moody’s.

Recordó que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) administrará un fondo, que será financiado por bancos de desarrollo, bancos comerciales e inversionistas privados en forma de sindicato.

El fondo estará respaldado por garantías federales y se asignará exclusivamente a proyectos de inversión en producción petrolera durante este año.