El nuevo vehículo de inversión por 250 mil millones de pesos que anunció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 5 de agosto para financiar proyectos estratégicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) requerirá fuentes de financiamiento adicionales, así como una ejecución oportuna que permita elevar la producción de crudo, sostuvo Moody’s.
“Si bien el programa reduce la presión sobre el balance general de la compañía, su magnitud destaca la necesidad de fuentes de financiamiento adicionales”, declaró la calificadora en un análisis difundido ayer.
Previó que los fondos se destinen principalmente a actividades de exploración y producción, lo que permitirá a Pemex redirigir sus propios recursos al mantenimiento de la infraestructura existente.
“Esto es particularmente importante, dado que, si bien la producción líquida en el segundo trimestre ha mejorado respecto al primer trimestre, cuando fue de 1.6 millones de barriles, se mantiene por debajo de los niveles de 2024, tanto en petróleo como en gas, cuando el nivel fue de 1.7 millones de barriles”, precisó.
“La ejecución oportuna y precisa de las inversiones de capital será clave para revertir esta tendencia y estabilizar la producción a mediano plazo”, agregó Moody’s.
Recordó que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) administrará un fondo, que será financiado por bancos de desarrollo, bancos comerciales e inversionistas privados en forma de sindicato.
El fondo estará respaldado por garantías federales y se asignará exclusivamente a proyectos de inversión en producción petrolera durante este año.
La firma agregó que la iniciativa forma parte del Plan Estratégico 2025-2035 de Pemex anunciado el pasado 5 de agosto.
“Actualmente, Pemex enfrenta presiones financieras, altos requerimientos de liquidez y un flujo de efectivo negativo.”
Aseguró que el financiamiento del nuevo fondo incrementa la exposición de los bancos de desarrollo de México (incluidos Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior) a riesgos relacionados con el petróleo. Si bien asumirán riesgos al contribuir al fondo, éstos serán mitigados mediante garantías federales.
“La nueva ronda de financiamiento funciona con el enfoque tradicionalmente cauteloso del sector bancario hacia el sector y la producción de petróleo en México, ya que los bancos buscan limitar riesgos al prestar a entidades o proyectos con más solidez financiera”, manifestó Moody’s.
“Los bancos de desarrollo, en particular, han seguido de cerca los límites regulatorios de exposición”, dijo la firma.
El Plan Estratégico 2025-2030 de Petróleos Mexicanos (Pemex) permite la participación de inversión privada en exploración.
Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial , dijo el pasado 6 de agosto que el gobierno está trabajando con la iniciativa privada para que haya inversión en todas las áreas y no sólo en el sector energético.