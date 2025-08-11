César Arellano García

Lunes 11 de agosto de 2025, p. 16

Un juez de distrito ordenó a una institución bancaria desbloquear y restituir los fondos de la tarjeta de débito de un adulto mayor, a quien le prohibió el acceso a sus ahorros desde septiembre de 2024. Además, el togado dispuso el pago de los intereses legales correspondientes al periodo durante el cual el afectado no pudo disponer de su dinero.

El juzgado tercero de distrito en el estado de Colima determinó que el banco actuó de manera indebida al bloquear el acceso a los recursos de su cliente por una supuesta falta de actividad en la cuenta, de conformidad con la Ley de Instituciones de Crédito, sin considerar las limitaciones físicas del quejoso debido a su avanzada edad.

El Consejo de a Judicatura Federal (CJF) informó que en septiembre de 2024, el hombre de más de 90 años acudió con su hija a realizar compras de medicamentos recetados para atender enfermedades crónicas y su despensa. Al intentar pagar con su tarjeta de débito le dijeron que no pasaba , por lo que acudió a una sucursal del banco donde tenía sus ahorros por más de 67 mil pesos, para preguntar el motivo.

Ahí se le notificó que su cuenta no estaba bloqueada, pero que necesitaba reactivar la tarjeta de débito, y para ello era indispensable comprobar su identidad a través de sus huellas dactilares, las cuales no fue posible obtener mediante los dispositivos biométricos debido al desgaste natural de su piel por la avanzada edad.