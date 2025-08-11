Pide erradicar la violencia política de género
Lunes 11 de agosto de 2025, p. 12
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto Fregoso, asumió este jueves la presidencia de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA), organización no gubernamental integrada por juzgadoras del continente, dedicada a promover democracias más inclusivas, representativas y equitativas.
Ante 49 integrantes de 14 países de América Latina, Soto Fregoso advirtió sobre los desafíos que enfrenta la justicia electoral en la región, entre ellos
el aumento de la violencia política hacia las mujeres, la resistencia al avance paritario y los retrocesos democráticos.
Durante la séptima conferencia ordinaria de la AMEA, realizada en la sala superior del TEPJF, la magistrada hizo un llamado a la unidad y a la sororidad entre las integrantes de la asociación, exhortando a preparar a la
generación de remplazo que ocupará los cargos de poder para que continúen el trabajo en favor de la paridad y el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, libres de toda forma de violencia, según dio a conocer el tribunal en un comunicado.
Frente a los retos señalados, Soto Fregoso subrayó que la AMEA
necesita el compromiso activo y decidido de cada una de sus integrantes. Ser parte de esta red
implica levantar la voz cuando se vulneran los derechos de las mujeres, promover buenas prácticas, construir puentes, impulsar reformas y tender la mano a quienes inician este camino.