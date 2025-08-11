De la Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 11 de agosto de 2025, p. 12

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto Fregoso, asumió este jueves la presidencia de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA), organización no gubernamental integrada por juzgadoras del continente, dedicada a promover democracias más inclusivas, representativas y equitativas.

Ante 49 integrantes de 14 países de América Latina, Soto Fregoso advirtió sobre los desafíos que enfrenta la justicia electoral en la región, entre ellos el aumento de la violencia política hacia las mujeres, la resistencia al avance paritario y los retrocesos democráticos .