Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Lunes 11 de agosto de 2025, p. 8

La diputada del PT Lilia Aguilar planteó que con la reforma comicial deben desaparecer los organismos públicos locales electorales (OPLE) y los tribunales estatales, porque implican una doble estructura.

Además, hay que buscar que el Instituto Nacional Electoral (INE) evolucione sin que deje de ser independiente y sin que exceda sus atribuciones, señaló al recordar que en diversos momentos ha invadido atribuciones del Poder Legislativo.

Aguilar dijo que fue defensora de los OPLE, pero han actuado de manera facciosa: son operadores secundarios del INE y han hecho todo lo posible para favorecer a los gobernadores de manera burda. Así sucedió en Chihuahua, durante la elección del Poder Judicial .