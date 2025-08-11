Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Lunes 11 de agosto de 2025, p. 7

Los senadores de Morena podrán disfrutar a partir de este lunes de dos semanas más de vacaciones, toda vez que será hasta finales de agosto, cuando se lleve a cabo su reunión plenaria, previa al inicio del periodo ordinario del 1º de septiembre.

De acuerdo con versiones de legisladores, el coordinador Adán Augusto López Hernández, autorizó esa prolongación de descanso a senadoras y senadores que decidan tomarlo, ya que, según les adelantó, el próximo periodo de sesiones, que es el primero del segundo año de la legislatura, será intenso, pues deben desahogar las iniciativas pendientes de la presidenta Claudia Sheinbaum y las otras que ya anunció hará llegar.

La posibilidad de vacacionar no incluye a los nueve senadores titulares ante la Comisión Permanente, quienes deben participar en las últimas tres sesiones que restan a ese órgano del Congreso que opera durante los recesos, aunque podrían ponerse de acuerdo con sus sustitutos.

De hecho, desde el inicio de la Permanente, en mayo, en varias ocasiones los titulares dejaron su lugar a quienes los suplen, como fue el caso del senador Javier Corral, a quien poco se le ha visto en las sesiones de ese órgano.

Algunos legisladores debieron posponer sus vacaciones de verano por el periodo extraordinario, que se llevó a cabo del 23 de junio al 1º de julio, en que aprobaron 11 leyes secundarias de las reformas constitucionales en materia de seguridad, Guardia Nacional y Telecomunicaciones y Radiodifusión, entre otras.

Fue un trabajo duro, con sesiones en dos casos hasta la madrugada y fuertes confrontaciones, por lo que al terminar, la mayoría regresó a sus estados o se fue de viaje.