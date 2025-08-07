▲ Cada año llegan a las costas del Caribe mexicano toneladas de sargazo, que sirve para purificar agua, alimentar animales, fertilizar y elaborar biomateriales para la industria. Foto Cuartoscuro

De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 30

El sargazo será considerado a partir de hoy un recurso pesquero con la finalidad de promover su aprovechamiento y evitar así los impactos por la llegada de miles de tone-ladas al año a las costas del Cari-be mexicano.

Con la actualización de la Carta Nacional Pesquera, publicada ayer por la Secretaría de Agricultura en el Diario Oficial de la Federación, se establece que el sargazo se perfila como recurso natural potencialmente explotable para la industria, como complemento alimenticio para la cría de animales, fertilizantes, biocombustibles, bioplásticos, purificadores para tratar aguas, fibras y tintes textiles, elaboración de calzado y biomateriales para hacer ladrillos.

El Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales actualizaron el documento, que permitirá la recolección de esta macroalga en altamar antes de que llegue a las costas, lo que busca reducir su impacto ambiental, turístico y económico.