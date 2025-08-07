A

tronador fue el aplauso de los congresistas el 28 de julio de 2004 a Salvatore Mancuso, comandante paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuando terminó su intervención con un Dios bendiga a Colombia en el recinto del Congreso de la República en Bogotá. El entonces senador Gustavo Petro describiría a ese Congreso como de curules ganadas por el crimen .

Se sentaron en esa mesa con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en 2002, después de poco más de una década de la muerte de Pablo Escobar, una coyuntura que unió a la fuerza pública, los servicios de inteligencia nacionales e internacionales y a los narcotraficantes enemigos en contra de él. De esta alianza de narcotraficantes y de su impunidad, nacería el acuerdo contrainsurgente de fuerzas legales e ilegales para crear las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), reclutando a ex guerrilleros, aliándose con empresarios, militares y ex militares, agencias de inteligencia y políticos. El ojo de este huracán estaba en Antioquia, donde Uribe Vélez era gobernador.

El torbellino de muerte y despojo desde ese momento inauguró uno de los periodos más violentos en la historia del país y en el que se instaló lo que las principales organizaciones de derechos humanos en el país denominó el embrujo autoritario. Entre 2002 y 2010, Colombia se sumió en la honda oscuridad del Estado para una guerra, y una guerra para las élites, aupada por Estados Unidos y diseñada por la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez, ya siendo presidente (2002-10). Habían establecido una alianza política, militar y económica para apuntalar las condiciones de reproducción de desigualdad, exclusión y explotación disfrazadas con un himno, un mapa y una presidencia.

Meses después de su llegada a la presidencia en 2002, Uribe inició una negociación con los grupos paramilitares y el 28 de julio de 2004, tres de sus líderes hablaron frente al Congreso. En ese año, Iván Cepeda Castro, hijo de dos voces comunistas inolvidables, y cuyo padre fue asesinado en un contubernio paramilitar, creaba el Movimiento de Víctimas del Estado y empezaba una lucha larga por la verdad y la justicia. El cese el fuego de esa mesa de negociación, recordó la comisionada Marta Ruiz en una columna en Semana, había sido sangriento: los paramilitares habían asesinado a funcionarios públicos, a un reconocido profesor universitario, masacrado campesinos y degollado niños, cometido 40 masacres y asesinado a 2 mil 500 personas. Pero a su vez, esta mesa estuvo marcada por el quiebre y la traición: las agencias internacionales y nacionales, las complicidades, los silencios y soberbias rompieron la alianza entre sectores de los paramilitares y las élites.