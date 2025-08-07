De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 13

En la capital de Morelos, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, encabezó la instalación del consejo estatal y los consejos municipales de paz en esa entidad. Junto con la gobernadora Margarita González, la funcionaria federal subrayó que la Estrategia de Seguridad Nacional prioriza la atención a las causas que generan la violencia.

Durante el acto, en el auditorio del Centro Cultural Teopanzolco, en Cuernavaca, Rodríguez Velázquez sostuvo que en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se tiene claro que la paz se logra con cercanía, justicia e instituciones que escuchan y actúan junto al pueblo .

De esta manera, Morelos se suma a Chihuahua, Sonora y Nayarit, donde ya se instalaron también los consejos de paz.

Cometido

Se trata de una de las acciones encaminadas a la elaboración de diagnósticos locales para atender las causas de la violencia por medio de una colaboración entre asociaciones religiosas, empresariales e instituciones educativas y públicas.