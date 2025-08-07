Jueves 7 de agosto de 2025, p. 13
En la capital de Morelos, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, encabezó la instalación del consejo estatal y los consejos municipales de paz en esa entidad. Junto con la gobernadora Margarita González, la funcionaria federal subrayó que la Estrategia de Seguridad Nacional prioriza la atención a las causas que generan la violencia.
Durante el acto, en el auditorio del Centro Cultural Teopanzolco, en Cuernavaca, Rodríguez Velázquez sostuvo que en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum
se tiene claro que la paz se logra con cercanía, justicia e instituciones que escuchan y actúan junto al pueblo.
De esta manera, Morelos se suma a Chihuahua, Sonora y Nayarit, donde ya se instalaron también los consejos de paz.
Cometido
Se trata de una de las acciones encaminadas a la elaboración de diagnósticos locales para atender las causas de la violencia por medio de una colaboración entre asociaciones religiosas, empresariales e instituciones educativas y públicas.
En un comunicado, la Secretaría de Gobernación expuso que dicha estrategia está acompañada de programas sociales universales, trabajo en territorio, acciones de desarme, atención a los más necesitados, ferias de paz, Tianguis del Bienestar,
y con la suma de esfuerzos de autoridades de los tres niveles de gobierno, así como de representantes de distintas instituciones.
Al acto acudieron la coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de la Presidencia, Leticia Ramírez; el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Ramón Castro, y la subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena, entre otros.