Posicionamiento demanda una solución que incluya alto el fuego
Jueves 7 de agosto de 2025, p. 13
Con el voto en abstención de PAN y PRI, la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó ayer un documento en el que condena todo acto que atente contra la vida de civiles en la franja de Gaza, e hizo un llamado a la comunidad internacional a propiciar la búsqueda de la paz y detener toda acción militar y agresión contra la población.
También solicitó que se permita el acceso de ayuda humanitaria, sin restricción alguna, para aliviar el sufrimiento y atender las necesidades básicas de la población. Considera que la Organización de Naciones Unidas (ONU) y las agrupaciones internacionales de asistencia deben ser las responsables de entregar los apoyos.
El presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, dio lectura al posicionamiento que demanda a la ONU promover una resolución definitiva que concluya con un alto el fuego total y definitivo, así como que propicie la autodeterminación y el reconocimiento del Estado palestino.
Con el voto a favor de Morena y sus partidos aliados (PT y PVEM), así como de Movimiento Ciudadano, el documento rechaza
la destrucción sistemática de la infraestructura que ha sumido a la población en condiciones extremas de vulnerabilidad y provoca hambre y enfermedades, con repercusión especial en la niñez y adultos mayores. Esto genera una severa crisis humanitaria, afirma.
Los coordinadores parlamentarios de PAN y PRI en el Senado, Ricardo Anaya y Manuel Añorve, respectivamente, subrayaron que van a preparar su propia declaración de solidaridad y que decidieron no sumarse a un texto que no fue redactado por ellos.
Dolores Padierna, diputada de Morena, resaltó que quien impide la llegada de alimentos y medicinas a un pueblo cercano comete un crimen de lesa humanidad que
no prescribirá jamás.
Recordó que el 21 de julio pasado, 25 países firmaron una declaración conjunta para exigir un alto el fuego inmediato, la eliminación de todas las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria y el fin de las matanzas de civiles, quienes buscan desesperadamente agua y comida. Exhortó a evaluar la adhesión de México a dicha declaración internacional.
A su vez, la diputada del Partido del Trabajo Lilia Aguilar sostuvo que el exterminio intentado contra el pueblo y el Estado palestino, cuya existencia ni siquiera se ha reconocido, tiene el objetivo de hacer limpieza étnica.