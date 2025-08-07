Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 13

Con el voto en abstención de PAN y PRI, la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó ayer un documento en el que condena todo acto que atente contra la vida de civiles en la franja de Gaza, e hizo un llamado a la comunidad internacional a propiciar la búsqueda de la paz y detener toda acción militar y agresión contra la población.

También solicitó que se permita el acceso de ayuda humanitaria, sin restricción alguna, para aliviar el sufrimiento y atender las necesidades básicas de la población. Considera que la Organización de Naciones Unidas (ONU) y las agrupaciones internacionales de asistencia deben ser las responsables de entregar los apoyos.

El presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, dio lectura al posicionamiento que demanda a la ONU promover una resolución definitiva que concluya con un alto el fuego total y definitivo, así como que propicie la autodeterminación y el reconocimiento del Estado palestino.