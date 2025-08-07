Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 13

Durante la ceremonia de develación de la serie de 24 billetes alusivos a mujeres que han transformado el país a lo largo de la historia, Olivia Salomón, directora de la Lotería Nacional, destacó: Estamos aquí no sólo para develar un billete, sino para hacer justicia histórica, porque, por siglos, la historia de México fue contada con voz de hombre .

Sin embargo, dijo, comienzan los cambios. En este tiempo de mujeres, la historia empieza a contarse con todas sus letras, con todos sus nombres y con toda su verdad , por lo que la Lotería Nacional reconoce a 24 heroínas nacionales.

Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría de las Mujeres, expuso que desde hace siete años se experimenta una transformación en México, que no sólo implica cambiar la vida de la gente y mejorar su acceso a derechos, a servicios, sino también cambiar como sociedad de manera conjunta y colectiva, así como mejorar la manera en que se cuenta la historia .

Por ello coincidió en que ésta no es un actividad más; no solamente simbólica por lo que significa esta nueva etapa de la transformación, donde hay una conductora de este proyecto de transformación , la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien trata de visibilizar en cada acto las desigualdades que se han vivido en todos los ámbitos de nuestra vida y, por supuesto, uno de ellos al contar la historia .

En el auditorio del Museo Nacional de Arte, representantes de las secretarías de las Mujeres y de Educación Pública, así como de la Lotería Nacional y del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, anunciaron el Sorteo Especial número 302, en honor a las mujeres que ha transformado nuestra patria .

Salomón destacó que el liderazgo de Sheinbaum Pardo no sólo se refleja en políticas públicas transformadoras, como los programas sociales, las becas, los apoyos del bienestar, la creación de la Secretaría de las Mujeres o el respaldo a madres buscadoras, sino en su decisión firme de rescribir la historia de México con rostro de mujer, porque esa transformación no únicamente ocurre en las instituciones; también se construye en la memoria y los símbolos que nos representan como nación .

Entre los personajes femeninos plasmados en los billetes de Lotería están Margarita Maza, Elvia Carrillo Puerto, Sor Juana Inés de la Cruz, Leona Vicario, Rosario Ibarra, Xiuhtzatzin, Tz’ak-b’u Ajaw y Laureana Wright.