Arturo Sánchez Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 9

Al subrayar que su gobierno se opone a la pena de muerte en cualquier circunstancia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró ayer que las decisiones judiciales sobre los narcotraficantes mexicanos detenidos en Estados Unidos corresponden únicamente a ese país.

En su conferencia en Palacio Nacional, a la mandataria se le preguntó sobre el anuncio de la fiscalía estadunidense de no solicitar la pena capital contra Ismael El Mayo Zambada García, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, que están bajo custodia en Washington por cargos de narcotráfico.

Nosotros estamos en contra de la pena de muerte. No importa el delito, no es algo con lo que coincidimos. Todos los tratados de extradición establecen que no puede haber pena de muerte; es parte de la política mexicana , subrayó.