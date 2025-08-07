Jueves 7 de agosto de 2025, p. 9
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), nombró a Luis Rodríguez Díaz de León subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil.
En su cuenta de X resaltó que con el nombramiento Rodríguez Díaz de León y el trabajo en conjunto se fortalecen
las estrategias de Prevención del delito, Seguridad y Protección Civil, para alcanzar una paz duradera.
Esa subsecretaría tiene la responsabilidad de elaborar la política de seguridad, además de coordinar respuestas institucionales en protección civil y justicia. Explicó que Rodríguez Díaz de León asumió su cargo desde el 1º de agosto,
con el propósito de reforzar la prevención del delito, la seguridad ciudadana, la protección civil y la coordinación interinstitucional a nivel nacional.
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030 prioriza el desarrollo de políticas para garantizar el bienestar social, el acceso a la educación, la salud, el empleo, la vivienda, el deporte y la cultura, especialmente entre jóvenes y grupos en situación de vulnerabilidad.
Rodríguez Díaz de León es licenciado y maestro en derecho por la UNAM; fue presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y secretario de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México.