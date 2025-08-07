Gustavo Castillo

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 9

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), nombró a Luis Rodríguez Díaz de León subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil.

En su cuenta de X resaltó que con el nombramiento Rodríguez Díaz de León y el trabajo en conjunto se fortalecen las estrategias de Prevención del delito, Seguridad y Protección Civil, para alcanzar una paz duradera .