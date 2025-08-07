Política
Ver día anteriorJueves 7 de agosto de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosOtros sitiosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/08/07. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Nombra García Harfuch a Rodríguez Díaz de León en Política Criminal, Vinculación y Protección Civil/
A nterior
S iguiente
 
Nombra García Harfuch a Rodríguez Díaz de León en Política Criminal, Vinculación y Protección Civil
 
Periódico La Jornada
Jueves 7 de agosto de 2025, p. 9

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), nombró a Luis Rodríguez Díaz de León subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil.

En su cuenta de X resaltó que con el nombramiento Rodríguez Díaz de León y el trabajo en conjunto se fortalecen las estrategias de Prevención del delito, Seguridad y Protección Civil, para alcanzar una paz duradera.

Esa subsecretaría tiene la responsabilidad de elaborar la política de seguridad, además de coordinar respuestas institucionales en protección civil y justicia. Explicó que Rodríguez Díaz de León asumió su cargo desde el 1º de agosto, con el propósito de reforzar la prevención del delito, la seguridad ciudadana, la protección civil y la coordinación interinstitucional a nivel nacional.

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030 prioriza el desarrollo de políticas para garantizar el bienestar social, el acceso a la educación, la salud, el empleo, la vivienda, el deporte y la cultura, especialmente entre jóvenes y grupos en situación de vulnerabilidad.

Rodríguez Díaz de León es licenciado y maestro en derecho por la UNAM; fue presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y secretario de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto