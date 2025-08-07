Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 6

El PT en la Cámara de Diputados planteó un debate que permita reconocer el papel histórico de la representación proporcional en el Congreso y hacer un diagnóstico del costo real de la democracia y la estabilidad que el financiamiento público otorga al sistema político mexicano, con motivo de la reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.

En entrevista, el coordinador de la bancada, Reginaldo Sandoval Flores, señaló que si bien la oposición está prácticamente borrada , hay que escucharla. Consideró que la reforma electoral debe ser verdaderamente democrática, libre, justa, honesta, transparente y de cara al pueblo.

Si hacemos trampas, y queremos hacer lo mismo, volver al partido de Estado dominante y cerrar el camino a las expresiones políticas en lugar de abrirlo, estaremos fallando , dijo.

El legislador convino que la reforma electoral –junto con la del sistema económico mexicano– es necesaria, además de que debe ser profunda y hacer más viable la participación democrática y política. Si se quiere mayor democracia participativa, el número de diputados tendría que ampliarse en vez de reducirse , precisó.

No obstante, pidió primero conocer el plan de trabajo de la comisión que preside Pablo Gómez y esperar que la convocatoria al debate incluya a los partidos, gobiernos, universidades, asociaciones y sindicatos.

Esperamos que Pablo Gómez cumpla con esa tarea; al final, tiene una gran responsabilidad. Es un hombre hecho en la izquierda y esperamos que tenga sensibilidad, flexibilidad y capacidad de llamar a la discusión a todos, independientemente del perfil ideológico , señaló.