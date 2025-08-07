Néstor Jiménez y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 5

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) entregar constancias de mayoría a 12 personas que habían sido declaradas por este órgano como no elegibles por incumplir los promedios académicos.

Se trata de otro revés al INE, el cual elaboró una metodología, a partir de la cual que señaló a los candidatos que no podrían asumir el cargo, aunque obtuvieron el mayor número de votos, debido a que no alcanzaron el promedio académico de nueve en las materias de la especialidad afines al cargo al que contendieron. Al respecto, el TEPJF determinó que el órgano comicial excedió sus funciones.

Luego de la pasada elección para definir a integrantes del Poder Judicial, el INE declaró inelegibles a 46 personas. Uno de los cuales fue por estar privado de su libertad y 45 por no alcanzar el promedio académico.

El caso de los promedios impactó a candidatos a tribunales de circuito y juzgados de distrito, la mayoría por no alcanzar nueve en la especialidad, y tres más por no tener ocho de promedio mínimo en la licenciatura en derecho. De estos últimos casos, el TEPJF confirmó la resolución del INE al ser ese un requisito indispensable y marcado en la Constitución y ordenó una revisión de los segundos lugares para verificar que cumplan los requisitos.