▲ La consejera Carla Humphrey pidió para el INE herramientas del siglo XXI, para fiscalizar campañas del siglo XXI . Foto Cristina Rodríguez

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 5

El Instituto Nacional Electoral (INE) debe tener herramientas del siglo XXI, para fiscalizar campañas (políticas) del siglo XXI , afirmó la consejera Carla Humphrey Jordan, al presentar un proyecto de reforma al reglamento de auditoría.

El plan es modernizar los mecanismos de vigilancia de los ingresos y gastos de partidos y candidatos, incluida una revisión de los modelos de riesgo. Por ejemplo, cómo y qué hacer frente a una persona políticamente relevante o cuando hay sospechas de lavado de dinero.

Aunque el objetivo es tener herramientas frente a las nuevas tendencias de propaganda, como la elaborada con inteligencia artificial, el proyecto –señaló– enfrenta resistencias internas y externas.

Es un tema importante y estamos otra vez frente a resistencias al cambio, incluso internas, en el propio instituto , comentó a La Jornada.

Sostuvo que es el momento oportuno para hacer esta modernización y ahondar sobre estrategias preventivas, más que correctivas.

El año entrante sólo habrá elecciones en Coahuila, de ahí que considera que es tiempo de planear la reforma al reglamento.

Si bien a finales de 2026 se iniciará el traslado rumbo a un proceso muy complejo, en 2027, tanto a nivel ordinario como extraordinario (otra vez habrá elección judicial), por ahora hay un margen de tiempo disponible para este tipo de adecuaciones.

Es así que resulta más riesgoso esperar a una reforma electoral y en qué términos se da; si la reforma toca el tema de fiscalización –agregó–, pues ya se harán las adecuaciones, pero es hora de abordar temas de comunicación, inteligencia artificial o de rapidez para conocer las transacciones de los sujetos obligados.

Humphrey ha insistido en modernizar distintos aspectos electorales, como la credencial para votar e incluso avanzar hacia un sufragio electrónico o por Internet.

Recientemente ha mencionado asuntos relevantes como los vacíos a los que se han enfrentado consejeros y magistrados relacionados con redes digitales y activos virtuales, entre otros aspectos tecnológicos como aplicaciones para captar aportaciones económicas.